Die Polizei ermittelt im Landkreis Rotenburg: Unter anderem fielen in diesem Einfamilienhaus Schüsse. Kai Moorschlatt/NordwestMedia TV/dpa

Im Landkreis Rothenburg kam es in der Nacht zu mehreren Schussabgaben. Laut Berichten sind vier Menschen tot.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im niedersächsischen Landkreis Rothenburg fielen in der Nacht an mehreren Orten Schüsse.

Laut Medienberichten sind vier Menschen tot.

Hinter der Schiesserei soll ein Bundeswehrsoldat stecken. Mehr anzeigen

Im Landkreis Rothenburg im Bundesland Niedersachsen läuft seit den frühen Morgenstunden ein Grosseinsatz der Polizei. Wie die «Bild» berichtet, sollen dabei vier Menschen gestorben sein.

Laut Informationen der Zeitung sollen um kurz nach 3.30 Uhr nachts mehrere Schüsse gefallen sein. Zahlreiche Polizisten hätten daraufhin das Grundstück grossräumig abgesperrt und ein Gebäude in der Gemeinde Schessel anschliessend gestürmt.

Laut der Polizei fielen die Schüsse an mehreren Orten. Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Schessen und einen in Bothel im Landkreis Rotenburg.

Beim Täter soll es sich laut der «Bild» um einen Bundeswehrsoldaten handeln. Er wurde zwischenzeitlich festgenommen. Der Mann habe sich selbst der Polizei gestellt.

Einsatz in Kaserne läuft

Gemäss einem Polizeisprecher handle es sich um eine «Familiengeschichte». Unter den Toten soll auch ein Kind sein.

Aktuell läuft laut Berichten von regionalen Medien auch ein Einsatz in einer nahe gelegenen Kaserne der Bundeswehr. Die Polizei soll Munition und Sprengstoff im Fahrzeug des Täters vermuten.

Für die Bevölkerung besteht laut Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Gefahr.

