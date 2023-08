Deutliche Mehrheit der Ukrainer gegen Gebietsabtritte +++ Drohnenangriffe auf Moskau

Russland: Zwei Drohnen nahe Moskau abgeschossen

STORY: Die Dashcam eines Autofahrers soll den Moment am frühen Dienstagmorgen zeigen, als eine ukrainische Drohne ein Gebäude in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau angreift. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, erklärte am Dienstag auf Telegram, dass die Luftabwehr im Raum Moskau zwei Angriffsdrohnen abgeschossen habe. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es bei dem jüngsten Angriff keine Verletzten. Dieser Mann wurde von dem Lärm der Explosionen aus dem Schlaf gerissen: «Ja, wir haben es gehört. Wir wurden heute Morgen um 02.40 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Wir gingen zum Fenster und sahen fliegendes Glas und Fensterrahmen. Steine flogen herum. Wir gingen hinunter und stellten fest, dass unser Auto beschädigt worden war. Sie sagen, es war eine Drohne. So etwas in der Art. Und seither sind wir auf der Strasse unterwegs.» Die drei grössten Flughäfen Moskaus stellen nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass den Start- und Landebetrieb ein. Russland hatte am Montag und Dienstag mehrere ukrainische Drohnenangriffe gemeldet, auch abseits der Hauptstadt.

