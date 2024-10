Rettung vor Küste Floridas: Mann klammerte sich an Kühlbox

STORY: Es war Rettung in höchster Not. Dieser Mann hatte sich nur an einer Kühlbox festgehalten, während er hilflos etwa 30 Meilen vor der Küste des US-Bundesstaats Florida trieb. Eine Spezial-Einheit der Küstenwache konnte den Mann am Mittwoch (Ortszeit) bergen, der anschliessend in einem Krankenhaus in Tampa behandelt wurde. Die Rettung erfolgte am gleichen Tag, an dem auch der Hurrikan «Milton» die Region bedrohte. Der Tropensturm war dann am Mittwochabend auf die Westküste Floridas getroffen als Hurrikan der Kategorie 3 mit maximalen Windgeschwindigkeiten von rund 200 km/h.

11.10.2024