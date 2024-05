Bei einem Flugzeugabsturz in Russland kamen 2010 der polnische Präsident Lech Kaczynski und weitere polnische Politiker ums Leben. Archivbild: Keystone

Irans Präsident Ebrahim Raisi sowie Aussenminister Hussein Amirabdollahian sind am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. In der Vergangenheit verunglückten schon einige Regierungschefs und Polit-Grössen bei Abstürzen tödlich.

Weltweit hat es in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach dramatische Ereignisse in der Luftfahrt gegeben, bei denen Präsidenten oder führende politische Persönlichkeiten ihr Leben verloren. Ein Überblick:

Chiles Ex-Präsident Sebastian Piñera

Am 6. Februar 2024 stirbt Ex-Präsident Piñera bei einem Hubschrauberabsturz im südchilenischen Lago Ranco. Piñera hatte das Präsidentenamt zweimal inne, von 2010 bis 2014 und von 2018 bis 2022.

Bergungskräfte heben am 10. Februar 2024 den Helikopter, den der chilenische Ex-Präsident selbst steuerte. Archivbild: Keystone

Polnischer Präsident Lech Kaczynski

m 10. April 2010 stürzt eine Tupolew 154 mit 96 Menschen an Bord, unter ihnen der polnische Präsident Kaczynski und zahlreiche weitere ranghohe Politiker und militärische Verantwortliche Polens, beim Landeanflug in der Nähe der westrussischen Stadt Smolensk ab. Die Katastrophe wurde auf die wegen Nebels schlechte Sicht, auf Fehler der polnischen Piloten sowie auf Fehler der russischen Fluglotsen zurückgeführt.

In einer Maschine vom Typ Tupolew TU-154 starb der polnische Präsident Kaczynski in einem Wald nahe der Stadt Smolensk. Archivbild: imago stock&people

Der Vize-Präsident des Sudan, John Garang

Beim Absturz seines Hubschraubers auf dem Rückflug aus Uganda kommt der nur kurz amtierende sudanesische Vize-Präsident John Garang am 30. Juli 2005 ums Leben. Garang war davor der Anführer der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA), die für die 2011 erlangte Unabhängigkeit des Südsudan kämpfte.

Mazedonischer Präsident Boris Trajkovski

Beim Landeanflug auf Mostar im Süden Bosniens stürzt am 26. Februar 2004 die Maschine von Mazedoniens Präsident Boris Trajkovski ab. Der Präsident und acht weitere Insassen sterben.

Der mazedonische Präsident Boris Trajkovski ist bei einem Flugzeugabsturz gemeinsam mit acht Mitarbeitern ums Leben gekommen. Archivbild: Keystone

Die Präsidenten von Ruanda und Burundi, Juvénal Habyarimana und Cyprien Ntaryamira

Am 6. April 1994 wird eine Falcon 50 über der ruandischen Hauptstadt Kigali von mindestens einer Rakete abgeschossen. An Bord befinden sich die beiden Präsidenten von Ruanda und Burundi, Juvénal Habyarimana und Cyprien Ntaryamira. Das Attentat gilt als einer der Auslöser für den nachfolgenden Krieg in dem ostafrikanischen Land und den Völkermord an der Volksgruppe der Tutsi.

1994 stürzte ein Flugzeug mit dem ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana und seinem burundischen Amtskollegen Cyprien Ntaryamira ab. Archivbild: Keystone

Pakistanischer Präsident Zia ul-Haq

Unter den Opfern des Flugzeugabsturzes vom 17. August 1988 in der Nähe der Stadt Bahawalpur ist auch der Präsident Pakistans, Zia ul-Haq.

Sumaira Wani, Ehefrau von Zia-Ul-Haq, trauert während seiner Beerdigung im indischen Hirpora um ihren bei einem Flugzeugabsturz getöteten Mann. Archivbild: Keystone

Der Präsident von Mosambik, Samora Machel

Der erste Präsident der unabhängigen Republik Mosambik, Samora Machel, stirbt am 19. Oktober 1986 zusammen mit 24 weiteren Menschen beim Absturz einer Tupolew 134 im Nordosten des Nachbarlandes Südafrika.