Donald Trump scheitert mit Antrag auf Prozessverschiebung

Trump nennt illegale US-Einwanderer erneut «Tiere»

STORY: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Einwanderer, die sich illegal in den USA aufhalten, erneut als «Tiere» bezeichnet. In einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat Michigan sagte Trump: «Die Demokraten sagen: 'Bitte nennen Sie sie nicht Tiere, sie sind Menschen'. Ich sage: 'Nein, das sind keine Menschen, das sind keine Menschen, das sind Tiere.'» Südamerikanische Länder schickten ihre Kriminellen absichtlich in die USA, sagte Trump. Zugleich warnte er vor Gewalt und Chaos in den USA, wenn er die Präsidentschaftswahlen am 5. November nicht gewinnen würde. In einer weiteren Rede im US-Bundesstaat Wisconsin kündigte Trump die «grösste Deportation in der amerikanischen Geschichte an». In seinen Wahlkampfreden sagt Trump häufig ohne Beweise, dass illegale Einwanderer aus den Gefängnissen und «Irrenanstalten» ihrer Heimatländer geflohen seien und die Gewaltkriminalität in den Vereinigten Staaten anheizten. Nach Aussagen von Experten begehen Menschen, die illegal in die USA gekommen sind, nicht häufiger Gewaltverbrechen als gebürtige US-Bürger. Laut einer Ende Februar veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage bezeichnen 38 Prozent der befragten republikanischen Wähler und jeder fünfte unabhängige Wähler die Einwanderung als das wichtigste Thema in den USA.

04.04.2024