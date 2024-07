Doug Emhoff ist Harris' Unterstützer, Vertrauter und Verbündeter

Kamala Harris lernte ihren Partner Doug Emhoff bei einem Blind Date kennen. (Archivbild) Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Doug Emhoff, der Ehemann der designierten Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, zeigt sich unbeeindruckt von Donald Trumps Angriffen und steht fest an der Seite seiner Frau in ihrer historischen Kampagne.

«Ich darf meine Frau Kamala Harris unterstützen, die für das Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten kandidiert. Lassen Sie mich Ihnen sagen: Wir werden diese Wahl gewinnen», sagte Doug Emhoff zu Mitarbeitenden.

Angesichts der Vielzahl negativer Beiträge in den sozialen Medien von Ex-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die auf Doug Emhoffs Frau, Vizepräsidentin Kamala Harris, abzielen, reagierte der 59-Jährige entspannt. Trump hatte auf Social Media gewütet: «Die lügende Kamala Harris macht alles kaputt, was sie anfasst!»

«Das ist alles, was er hat?», kommentierte er am Dienstag die Angriffe auf Harris, die neue, designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Seine Reaktion gibt Einblick in die Dynamik zwischen Harris und Emhoff: Emhoff übernimmt selbstbewusst eine unterstützende Rolle für seine Frau, welche im November die mächtigste Person in den USA werden will.

Tätowierung am Handgelenk

Douglas Emhoff wurde in Brooklyn, New York, geboren und wuchs in New Jersey auf, bei seinen Eltern Mike und Barbara, mit seinen Geschwistern Jamie und Andy. Während seiner Jugend zog die Familie in die Region Los Angeles. Von 1992 bis 2008 war der Emhoff dann mit der Filmproduzentin Kerstin Emhoff verheiratet.

Im August feiern Kamala Harris und Doug Emhoff ihren zehnten Hochzeitstag. Nur ein Jahr lag zwischen ihrem ersten Treffen und ihrer Hochzeit. 2013 arrangierten gemeinsame Freunde ein Blind-Date für sie.

Und sie lagen richtig: Kamala Harris und Douglas «Doug» Emhoff sind ein Traumpaar. Emhoff ist Vater von Cole (30) und Ella Emhoff (25), zwei erwachsenen Kindern aus der Ehe mit Kerstin Emhoff, deren Initialen er sich auf sein Handgelenk tätowiert hat.

Cole und Ella, die nach dem Jazzmusiker John Coltrane und der Jazzmusikerin Ella Fitzgerald benannt sind, nennen die kinderfreie Kamala Harris «Momala» und beschreiben die Co-Parenting-Beziehung, die zwischen Vater Doug, ihrer Mutter Kerstin Emhoff und «Momala» Kamala Harris besteht, als sehr liebevoll.

Der potenziell erste First Gentleman

Doug Emhoff erwarb einen «Juris Doctor» in Recht der University of Southern California. Er gab seine jahrzehntelange Karriere als Anwalt auf, der sich auf Medien, Unterhaltung und geistiges Eigentum spezialisiert hatte, um stattdessen an der Universität Georgetown Recht zu unterrichten und mit und für Kamala Harris durch die USA zu reisen.

Emhoff hatte die letzten vier Jahre Zeit, sich daran zu gewöhnen, der erste Zweite zu sein – als erster «Second Gentleman». Mit dem schnellen Aufstieg seiner Frau steht er nun, wie CNN berichtet, vor einer neuen Herausforderung: der potenzielle First Gentleman der ersten US-Präsidentin zu werden.

Emhoff hat sich in den letzten dreieinhalb Jahren ein eigenes politisches Portfolio erarbeitet, das sich auf die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit, den Zugang zu Abtreibungen für Frauen, die Notwendigkeit von Familienplanungsressourcen für Männer sowie die Förderung von Gerechtigkeit und Gleichheit im Rechtssystem konzentriert.

Männlichkeit neu denken

Während Emhoff seine Frau in ihrem Bestreben unterstützt, die erste Präsidentin des Landes zu werden, hat er in einem CNN-Interview von 2022 über Männlichkeit und Geschlechterdynamik gesagt, dass er die Rolle von Ehepartnern entstigmatisieren wolle.

«Ich bin hier, weil ich ihr Ehemann bin. Ich bin hier, um sie zu unterstützen. Männlichkeit bedeutet, deine Familie zu lieben, sich um deine Familie zu kümmern und für deine Familie da zu sein.»

Designierte US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mit ihrem Ehemann, Doug Emhoff. Er könnte der erste «First Gentleman» im Weissen Haus werden. Erin Schaff/The New York Times/POOL The New York Times/AP

Emhoff schreibt auch Geschichte als erster jüdischer Ehepartner einer Präsidentin oder Vizepräsidentin. Seine Bemühungen, Antisemitismus zu bekämpfen, haben angesichts des Krieges von Israel gegen Gaza eine neue Dringlichkeit erlangt.

«Ich nehme das sehr ernst», sagte er während eines Gesprächs an Yom Kippur im letzten Jahr und rief jüdische Amerikaner*innen dazu auf, «stolz darauf zu sein, jüdisch zu sein – und einfach Freude daran zu haben».

Unterstützender Ehepartner im East Wing

Emhoffs Zeit als Second Gentleman könnte als Vorlage dafür dienen, wie er den East Wing angehen würde, sollte seine Frau gewählt werden: als unterstützender Ehepartner mit einer eigenen beruflichen Aufgabe und der Leitung von Präsidialinitiativen.

Wie die aktuelle First Lady Jill Biden vor ihm hat Emhoff die Struktur des Weissen Hauses bereits kennengelernt: wie man mit Vollzeitsicherheit lebt oder eine zeremonielle Führungsrolle navigiert, die ihn auf die Weltbühne katapultiert.