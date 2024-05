Drei italienische Soldaten sterben an Schweizer Grenze

Die Männer gehörten zur italienischen Finanzpolizei. (Symbolbold) imago/StockTrek Images

Am Mittwoch sind drei Soldaten bei einer Übung an der Schweizer Grenze getötet worden. Sie starben bei einem Kletterunfall.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch sind drei Soldaten bei einer Übung an der Schweizer Grenze getötet worden.

Sie starben bei einem Kletterunfall. Mehr anzeigen

Drei italienische Soldaten sind bei einem Kletterunfall während einer Übung in den italienischen Alpen an der Grenze zur Schweiz am Mittwoch ums Leben gekommen. Es handelte sich um junge Männer der alpinen Bergrettung der Finanzpolizei, wie Italiens Finanzminister Giancarlo Giorgetti mitteilte.

Das Trio sei in Val Masino während einer Trainingsübung auf tragische Weise ums Leben gekommen, hiess es in der Erklärung. Der Ort etwa 18,5 Kilometer westnordwestlich von Sondrio grenzt unmittelbar an die Schweizer Gemeinde Bregaglia GR.

Giorgetti sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Weitere Angaben machte er nicht.

Die Soldaten stürzten italienischen Medienberichten zufolge am Mittag beim Klettern in einen Abgrund. Zuvor soll laut der Tageszeitung «Il Corriere della Sera» ein Seil versagt haben.

Zwei Helikopter wurden zur Rettung aufgeboten. Die drei Soldaten waren beim Eintreffen der Hilfskräfte bereits tot. Es wurde eine Aktion zur Bergung der Leichen eingeleitet.

ot