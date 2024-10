Einheimische Vögel sind die Stars der diesjährigen Berner Lichtshow - Gallery Schaurig schön nimmt sich das Bundeshaus für einmal aus. Bild: Keystone Balztanz der Kraniche beim Lichtspektakel am Bundeshaus. Bild: Keystone Der König der Lüfte schwebt über die Alpen. Bild: Keystone Einheimische Vögel sind die Stars der diesjährigen Berner Lichtshow - Gallery Schaurig schön nimmt sich das Bundeshaus für einmal aus. Bild: Keystone Balztanz der Kraniche beim Lichtspektakel am Bundeshaus. Bild: Keystone Der König der Lüfte schwebt über die Alpen. Bild: Keystone

Die Lichtshow Rendez-vous Bundesplatz geht am Samstag in eine neue Runde. Heuer piept, zwitschert, tschirpt, krächzt und flattert es an der Bundeshausfassade, was das Zeug hält. Einheimische Vögel sind die Stars der bunten Licht- und Tonshow.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Lichtshow steht in diesem Jahr ganz im Zeichen einheimischer Vögel.

«Volare» heisst das neue Programm, bei dem die Volgelwarte Sempach, die ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, Pate stand.

Das Rendez-vous Bundesplatz findet bis am 23. November statt. Jeden Abend gibt es drei Vorstellungen, um 19, 20 und 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr anzeigen

«Volare» heisst das neue Programm, bei dem die Volgelwarte Sempach, die ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, Pate stand. Eulen und Eisvögel, Bartgeier und Buntspechte, Kraniche und Kiebitze nehmen das Bundeshaus in Beschlag, wie an der Hauptprobe am Freitag zu sehen war. Mauerläufer erklimmen die Fassaden, Wasseramseln durchfliegen einen tosenden Wasserfall.

Mal haben Vögel ihren grossen Einzelauftritt, wie etwa der Adler, der über eine Berglandschaft gleitet, mal flattern sie schwarmweise daher und besetzen jedes Fries, jeden noch so kleinen Mauervorsprung des altehrwürdigen Parlamentsgebäudes. Und auch ein richtiges Vogelkonzert fehlt nicht, bei dem die Stimmen der einheimischen Vögel in Szene gesetzt werden – eine «Singfonie».

«Bunte, unbeschwerte Momente»

Die Lichtshow wird aber auch von Musik begleitet, mal zum mitsummen und mitwippen, mal als feine oder wuchtige Untermalung der Show. «Auch dieses Jahr möchten wir dem Publikum einige bunte, unbeschwerte Momente schenken und gleichzeitig ein wenig zum Nachdenken anregen», sagt Brigitte Roux, Veranstalterin und Produzentin des Rendez-vous Bundesplatz.

Das Rendez-vous Bundesplatz findet bis am 23. November statt. Jeden Abend gibt es drei Vorstellungen, um 19, 20 und 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Vorstellung dauert rund 30 Minuten.

hn, sda