Ukraine: Mehrere Tote bei Angriff auf Supermarkt in Kostjantyniwka

Rauchwolken und Flammen sowie Rettungskräfte im Einsatz. Ukrainischen Angaben zufolge gab es am Freitag einen russischen Artillerieangriff auf einen Supermarkt in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk, nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Dabei kam es zu mehreren Todesopfern sowie Dutzenden verletzten Personen.

10.08.2024