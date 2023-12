EU will Hilfen für Kiew auch ohne Ungarn ermöglichen +++ Selenskyj für öffentliche Diskussion über Mobilisierung

6.15 Uhr

Im ersten deutschen Ermittlungsverfahren zu einem konkreten Kriegsverbrechen in der Ukraine sind die Tatverdächtigen inzwischen bekannt. «Die mutmasslichen Schützen und verantwortlichen Offiziere konnten bereits identifiziert werden», sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Verfahren, das Mitte Juli eingeleitet wurde, geht es um gezielte Schüsse von Angehörigen der russischen Streitkräfte auf flüchtende Zivilisten. «Wenn wir der Täter habhaft werden, werden wir Anklage erheben», sagte der FDP-Politiker. «Und wenn die Ukraine oder ein anderes Land, mit dem wir kooperieren, dieser Leute habhaft werden, dann werden wir das Beweismaterial so zur Verfügung zu stellen, dass dort erfolgreich Anklage erhoben werden kann.» Verurteilungen in Abwesenheit kämen bei Kriegsverbrechen und anderen schweren Straftaten nach deutschem Strafprozessrecht generell nicht in Betracht.