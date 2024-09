Riesiger Waldbrand in Deutschland ausgebrochen

Grosse Feuerfront am Brocken im Harz – Löscharbeiten gehen weiter Wernigerode, 07.09.2024: Waldbrände mitten im Harz. Die Löscharbeiten im Kampf gegen die Brände rund um den Brocken gehen weiter. In der Nacht mussten sich Feuerwehrkräfte zurückziehen, weil einzelne Schutzstreifen vom Feuer übersprungen wurden, berichtet der Landkreis Harz. Schon am Abend war es nicht gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Viele Brandstellen hatten sich vereinigt. Daraus sei eine grössere Feuerfront entstanden, heisst es. Für die weiteren Löscharbeiten waren vier Löschflugzeuge und sechs Löschhubschrauber angefordert worden. Vor fast genau zwei Jahren gab es an der aktuellen Brandstelle einen tagelangen Löscheinsatz wegen eines Waldbrandes. Auch im vergangenen Jahr hatte es dort schwere Wald- und Flächenbrände gegeben. Der Brocken ist mit 1141 Metern der höchste Berg Norddeutschlands. Invalid date

In Deutschland ist am Brocken ein grosser Waldbrand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte stehen im Grosseinsatz.

Am Brocken ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Über Nacht hatte sich eine grosse Feuerfront gebildet. Die Einsatzkräfte setzen vor allem auf Unterstützung aus der Luft.

Beim Brand im Harz sind am Morgen die Löscharbeiten aus der Luft wieder aufgenommen worden. Derzeit seien ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz, teilte der Landkreis Harz mit. Gegen Mittag würden drei weitere Flugzeuge sowie ein weiterer Hubschrauber erwartet. Bei der Bundeswehr, Bundespolizei und in Thüringen seien weitere Hubschrauber angefordert worden.

Mehrere Feuer vereinigt

Nach Angaben des Landkreises wurde in Elend ein Hubschrauber-Flugplatz eingerichtet. Auch der Wasserbetankungsplatz in Aue Hattorf sei einsatzbereit. Am Boden würden weitere Schutzstreifen geschlagen und Wege geschaffen. Über diese solle dann der Wassertransport erfolgen.

Am Freitag war an Sachsen-Anhalts höchstem Berg an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen. Die Brandstellen hatten sich später zu einer grösseren Feuerfront vereinigt. Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Harz den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen. Wie damals ist nun wieder der Königsberg betroffen – eine Nebenkuppe des Brockens.

Wegen des Waldbrandes wurden rund 500 Menschen vom Brocken in Sicherheit gebracht. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Sie wurden mit Bussen von dem Harzgipfel geholt.

