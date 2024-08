Flugzeug mit Schweizern an Bord abgestürzt

Das Flugzeug geht nach dem Absturz in Flammen auf. SDIS Savoie

In Frankreich ist am Samstag ein Flugzeug mit zwei Schweizern an Bord abgestürzt. Nach der Bruchlandung geht die Maschine in Flammen auf.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankreich ist ein Flugzeug abgestürzt.

An Bord waren zwei Schweizer unterwegs.

Der 63-jährige Pilot erleidet schwere Rückenverletzungen und wird per Helikopter ins Spital von Chambéry gebracht. Mehr anzeigen

Ein Ultraleichtflugzeug stürzt am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Gemeinde Les Déserts im französischen Département Haute-Savoie ab. Das Flugzeug war zuvor vom Flugplatz Annemasse gestartet und auf dem Weg nach Aix-en-Provence. An Bord befinden sich zwei Schweizer Staatsangehörige.

Wegen eines Triebwerksausfalls versucht der Pilot, in der Nähe des Col de Plainpalais eine Notlandung durchzuführen, wie die «Tribune de Genève» berichtet. Doch nach der Landung gerät das Flugzeug in Brand.

Velofahrer und Anwohner, die die Notlandung beobachten, alarmieren sofort die Rettungskräfte und leisten den Insassen erste Hilfe.

Der 63-jährige Pilot erleidet schwere Rückenverletzungen und wird per Helikopter ins Spital von Chambéry gebracht. Eine 55-jährige Frau, die ebenfalls an Bord ist, kommt mit leichteren Verletzungen davon.