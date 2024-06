Die Polizei ermittelt nun. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

In Berlin ist eine Frau vor ihrem Wohnhaus wohl von einem Baum erschlagen worden. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Montag fand die Polizei in Berlin-Rahnsdorf eine tote Frau. Hinweise deuten darauf hin, dass sie von einem Baum erschlagen wurde. Die Angehörigen hatten die Frau zuvor als vermisst gemeldet, nachdem sie ihr Haus im Abendseglersteig verlassen hatte, um eine Zigarette zu rauchen, und nicht zurückkehrte.

Nach ersten Ermittlungen verliess die Frau am Abend ihr Haus und kehrte nicht zurück, was ihre Familie dazu veranlasste, die Polizei zu alarmieren. Die Polizei durchsuchte die Umgebung und fand schliesslich den Leichnam der Frau. Sie lag in einer Position, die darauf hindeutete, dass sie von einem Baum erschlagen worden war.

Der Polizeisprecher betonte, dass es zunächst keine Anzeichen für ein Verbrechen gab. Die genaue Ursache des Vorfalls und die Umstände, die dazu führten, werden nun von der Kriminalpolizei untersucht. Weitere Details zu dem Fall sind derzeit nicht bekannt.