Die Polizei musste wegen einer eingeschlafenen Frau ausrücken. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

In Deutschland ist eine Frau bei einem Telefonat eingeschlafen. Das sorgte für einen Polizeieinsatz.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland ist eine Frau bei einem Telefonat eingeschlafen.

Das sorgte für einen Polizeieinsatz. Mehr anzeigen

Eine während eines Telefonats eingeschlafene Frau hat im baden-württembergischen Bühl für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Frau telefonierte am späten Dienstagabend auf einem Vereinsgelände mit einer Bekannten, wie die Polizei am Mittwoch in Offenburg mitteilte. Nach Angaben der Bekannten habe die Frau während des Telefonats plötzlich gehustet, geröchelt und schliesslich nicht mehr reagiert.

Da sie sich Sorgen machte, alarmierte sie die Rettungskräfte. Die Polizei traf die Frau auf dem Vereinsgelände an. Sie gab an, während des Telefonats offenbar eingeschlafen zu sein.