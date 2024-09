Der Mann liess sich widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) sda

Am Montag ist in Deutschland ein Mann aus dem Gefängnis geflüchtet. Als Versteck wählt er ausgerechnet den Kleiderschrank seiner Eltern.

zis/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag ist in Deutschland ein Mann aus dem Gefängnis geflüchtet.

Als Versteck wählt er ausgerechnet den Kleiderschrank seiner Eltern.

In einem Kleiderschrank hat sich ein geflohener Häftling in Nordrhein-Westfalen vor der Polizei versteckt. Der 37-Jährige entkam am Montag aus seiner Haftanstalt, wie die Polizei in Unna (D) am Dienstag mitteilte. Auf der Suche nach dem 37-Jährigen fanden die Beamten ihn in der Wohnung seiner Eltern in Unna - versteckt in dem Möbelstück.

Er liess sich demnach widerstandslos festnehmen. Die Beamten brachten ihn zurück ins Gefängnis, wo er eine bis 2027 andauernde Haftstrafe abzusitzen hat.