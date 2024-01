Kind steigt in Haifischbecken – und wird gebissen

Hier im Atlantis Bahamas Resort können Tourist*innen mit Haien schwimmen. Quelle: atlantisbahamas.com

Beim Schwimmen mit Haien wurde ein Junge auf den Bahamas verletzt. Zu seinem Gesundheitszustand ist noch nicht viel bekannt. Die Attraktion wurde zwischenzeitlich geschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf den Bahamas kam es zu einem Unfall.

Ein Junge wurde dabei von einem Hai gebissen.

Wie stark der Junge verletzt wurde, ist noch unklar.

Er befindet sich im Spital Mehr anzeigen

In einem Resort auf den Bahamas wurde ein 10-jähriger Junge Opfer eines Hai-Angriffs. «TMZ» wurde ein Video zugespielt, in dem der Junge schreiend aus dem Wasserbecken gerettet wird.

Laut Angaben der Royal Bahamas Police Force sei der Junge ins rechte Bein gebissen worden. Er sei in stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Ausmass seiner Verletzungen sei derzeit noch unbekannt.

Im Atlantis Bahamas Resort können Touristen eine Expedition in einen Tank mit Haien machen. Der Hai-Angriff ereignete sich am Montag.

Das Resort antwortete nicht auf eine Anfrage der Associated Press (AP) zum Vorfall.

Ein Youtuber war bereits in dem Tank unterwegs und veröffentlichte folgendes Video dazu. Wie man in dem Video sehen kann, können Touristen bei der Attratkion eine Art «Spaziergang» am Boden eines Beckens machen, in dem mehrere Haie schwimmen. Dabei werden sie mit Gewichten am Boden gehalten und mit einem Tauchhelm mit Luft versorgt.

Haiangriffe sind extrem selten: In den International Shark Attack Files der University of Florida wurden im Jahr 2022, dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar waren, 57 unprovozierte Bisse und 32 provozierte Bisse registriert. Die meisten davon erfolgten in den USA oder in Australien.

Inzwischen wurde das Angebot «Schwimmen mit Haien» geschlossen, da der Zwischenfall die anderen Gäste erschreckt haben könnte.