1.18 Uhr

Eine Woche nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel ist die Spitze des New Yorker Empire State Buildings zum Gedenken an die Opfer beleuchtet worden. Die Lichter an dem berühmten Hochhaus in Manhattan erstrahlten in der Nacht zum Samstag in den blau-weissen Farben der israelischen Flagge.

Nach Angaben der Gebäudeverwaltung sollte die Beleuchtung von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und damit deutlich länger als sonst angeschaltet bleiben, damit die Menschen in Israel die Lichter über eine Live-Kamera ebenfalls sehen können. Das berühmte Hochhaus in Manhattan leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben - Anlässe bieten etwa Feiertage und die Würdigung erfolgreicher Sportmannschaften.

Tonight from sunset until sunrise the Empire State Building’s lights will shine in the colors of the Israeli flag to honor the victims’ lives lost in the deadly terrorist attack.



📷: jay_roams/IG pic.twitter.com/16WxHRDzFV — Empire State Building (@EmpireStateBldg) October 13, 2023

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der Islamistenorganisation Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das folgenschwerste Blutvergiessen seit der israelischen Staatsgründung 1948.