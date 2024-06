Sie hat gewählt. Besonders junge Iraner*innen haben das Vertrauen in das politische System verloren und bleiben der Präsidentschaftswahl fern. IMAGO/Middle East Images

Die Präsidentenwahl im Iran ist bislang ein knappes Rennen, zwischen dem moderaten Massud Peseschkian und dem Hardliner Said Dschalili. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, geht es in die Stichwahl.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der moderate Massud Peseschkian und der Hardliner Said Dschalili liegen nach Auszählung von knapp einem Drittel der Stimmen vorn und liefern sich ein knappes Rennen.

Der ebenfalls kandidierende amtierende Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf belegt mit etwa 14 Prozent den dritten Platz.

Erreicht kein Kandidat mindestens 50 Prozent der Stimmen, fällt die Entscheidung, wer neuer Präsident des Iran wird, in einer Stichwahl.

Iran wählt einen neuen Präsidenten, nachdem der Amtsinhaber Ebrahim Raisi bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen ist. Mehr anzeigen

Im Iran deutet sich Teilergebnissen zufolge ein knappes Rennen zwischen dem moderaten Politiker Massud Peseschkian und Hardliner Said Dschalili an. Nach der Auszählung von rund 19 Millionen Stimmen kam Peseschkian auf etwa 43,5 Prozent, Dschalili auf 37,7 Prozent. Der amtierende Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf folgte auf dem dritten Platz mit etwa 14 Prozent der Stimmen, wie der Leiter der Wahlbehörde am Samstag im Staatsfernsehen berichtete. Der vierte Bewerber, der Geistliche Mostafa Purmohammadi, erreichte weniger als ein Prozent der Stimmen.

Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler waren am Freitag aufgerufen, einen neuen Regierungschef zu wählen. Die Wahllokale waren nach mehrmaliger Verlängerung durch das Innenministerium noch bis in die späten Abendstunden geöffnet. Sollte keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen gewinnen, geht es für die beiden stärksten Kandidaten am 5. Juli in eine Stichwahl.

Junge bleiben der Wahl fern

Den Glauben an grosse innenpolitische Veränderungen haben die meisten Landesbewohner, vor allem junge Menschen, allerdings verloren. Einige Aktivisten sowie die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi riefen zum Boykott der Wahl auf. Bei der jüngsten Parlamentswahl im März hatte die Wahlbeteiligung ein Rekordtief von rund 40 Prozent erreicht. Bei Präsidentenwahlen liegt die Beteiligung traditioneller höher.

