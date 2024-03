Hündin Femke nach ihrer Rettung. Feuerwehr Zell

Zwölf Tage lang war Femke verschwunden. Dann entdeckten Zeltplatz-Besucher die Hündin auf einer Insel. Für den Besitzer gibts ein Happy End.

AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hündin Femke sprang von einem Binnenschiff in der Mosel.

12 Tage lang fehlte von dem Tier jede Spur.

Nun ist sie wieder aufgetaucht – auf einer unbewohnten Insel. Mehr anzeigen

Ein von einem Schiff gesprungener Hund ist nach zwölf Tagen lebend von einer unbewohnten kleinen Insel in der Mosel in Rheinland-Pfalz gerettet worden. Das Tier sei anschliessend vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik am Mittwochabend in Mainz mit.

Der Cocker Spaniel war am 15. März von einem Binnenschiff in die Mosel gesprungen. Besucher eines Campingplatzes nahe Zell entdeckten das gesuchte Tier am Mittwoch auf einer gegenüberliegenden kleinen Insel und informierten die Wasserschutzpolizei.

Die örtliche Feuerwehr barg den Hund von dem Eiland, wie die Beamtenweiter mitteilten. Einer der Einsatzkräfte nahm das Tier names Femke in Obhut, bis sein Besitzer ihn abholen kommt.

Der Besitzer hatte die Hoffnung nie aufgegeben. «Trotz ihres Alters ist sie noch fit, sodass sie es bis ans Ufer geschafft haben kann. Es ist möglich, dass sie nach diesem Erlebnis verängstigt ist», schrieben sie auf das Suchplakat.