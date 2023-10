Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni wurde bedroht. Szilard Koszticsak/MTI/AP/dpa

In Italien wurden zwei mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Sie sollen im Internet Propaganda betrieben und Drohungen gegen Regierungschefin Giorgia Meloni ausgesprochen haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien hat die Polizei zwei mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen.

Die beiden Ägypter hätten im Internet «äusserst aktiv» IS-Proganda verbreitet, so die Staatsanwaltschaft.

Ferner sollen sie persönliche Drohungen gegen Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geäussert haben. Mehr anzeigen

Die italienische Polizei hat zwei Ägypter festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, im Internet «äusserst aktiv» Proganda des Islamischen Staats (IS) verbreitet und zur Finanzierung der Terrormiliz beigetragen zu haben, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Mailand am Dienstag mitteilte.

Die mutmasslichen IS-Mitglieder sollen auch persönliche Drohungen gegen Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ausgesprochen haben. Einer der beiden Männer hat auch die italienische Staatsbürgerschaft.

Wie andere europäische Länder hat Italien nach dem Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Unter besonderem Schutz stehen jüdische Einrichtungen. Zugleich kündigte Melonis Regierung an, Flüchtlinge bei der Ankunft in Italien strenger zu kontrollieren.

SDA, red.