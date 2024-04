Isabel H. gerät an «Anzeigen-Hauptmeister» – nun hat sie Angst

Der selbst ernannte «Anzeigenhauptmeister» Niclas Matthei streift durch Deutschlands Strassen und zeigt Verkehrssünder an. Quelle: Spiegel TV Screenshot

Weil eine Frau handgreiflich gegenüber dem «Anzeigenhauptmeister» wird, fürchtet sie nun rechtliche Konsequenzen und sammelt rund 10'600 Franken für die Anwalts- und Schadenersatzkosten.

aru Alex Rudolf

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der «Anzeigenhauptmeister» ist noch immer auf Achse. Eine Frau, deren Verkehrssünde er melden wollte, wurde handgreiflich.

Niclas Matthei fiel zu Boden und zog sich Prellungen zu.

Die Frau befürchtet nun eine Anzeige und hat mittels Crowdfunding bereits 10'600 Franken für allfällige Anwaltskosten gesammelt. Mehr anzeigen

Der 18-jährige Niclas Matthei hat sich als selbst ernannter «Anzeigenhauptmeister» einen Namen gemacht. Er ist mit seinem Velo auf Deutschlands Strassen unterwegs und zeigt fehlbare Verkehrsteilnehmer*innen an.

Im Zuge dessen wurde er bereits verprügelt. Nun traf er mit Isabel H. zusammen, worauf es zu einem Handgemenge kam, sodass Matthei zu Boden fiel. Sogar der Rettungswagen wurde gerufen, um den Gestürzten ins Spital zu bringen.

«Die Frau hat versucht, mir mein Handy zu entreissen. Durch die Wucht bin ich dann gestürzt. Eine Anzeige ist selbstverständlich raus. Ich habe eine Prellung», sagt der Anzeigenhauptmeister zur «Bild».

Liess sich Matthei absichtlich fallen?

Nun bittet Isabel H. um Spenden. Denn gegen sie würden zwei Anzeigen – eine wegen Verdachts auf Nötigung und eine wegen Körperverletzung – laufen und sie müsse nun einen Anwalt einschalten, wie sie in einem Aufruf erklärt. Sie sagt, dass sich Matthei absichtlich habe fallen lassen, um so an Schmerzensgeld zu kommen. «Es gibt Zeugenaussagen, die bestätigen können, dass ich den besagten Menschen nicht geschubst habe.»

Isabel H. habe zwei kleine Kinder, die drei und fünf Jahre alt sind. «Zurzeit mache ich eine Umschulung zur Industriekauffrau in Teilzeit, also habe ich nicht gerade das Geld auf der hohen Kante. Und nein, der Mercedes, welcher auf dem Video zu sehen ist, ist leider auch nicht meiner.»

Aktueller Stand liegt bei 10'600 Franken

Das Ziel von 2'400 Franken hat Isabel H. übertreffen können. Aktuell liegt der Stand bei 10'600 Franken. Weil sich Isabel H. nicht bereichern wolle, hat sie den Spendenaufruf gestoppt, bis klar ist, wie hoch die Kosten sind, die auf sie zukommen.

Auch der «Anzeigenhauptmeister» sammelt derzeit Geld, um sein Hobby zu finanzieren. Er ist aber bedeutend weniger erfolgreich. Von seinen erhofften 14'600 Franken sind lediglich knapp 4'000 zusammengekommen.