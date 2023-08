Schlamm-Party beendet – Metalfans verlassen Wacken

Wacken, 06.08.23: Das diesjährige Wacken-Festival wird lange in Erinnerung bleiben: Regen und Schlamm führen erstmals zu einem Einlassstopp, mehr als 20 000 Metalfans dürfen nicht aufs Gelände. Wer es dahin schafft, feiert trotzdem. Nun ist die grosse Schlammparty beendet, die Metalfans reisen ab und dürfen Gummistiefel gegen normales Schuhwerk tauschen. O-Töne Vox Pops «Fünf Tage in Gummistiefeln, ist zwar schön, wenn man gute Gummistiefel hat. Aber du bist so froh, wenn du wieder raus bist. Die Füsse wieder zu spüren in diesen geilen Schuhen, schön» «Zwischendurch wirklich schlammig und schwierig, aber wenn man dann entweder bei der Bühne oder beim Zelt war, war alles okay, nur der Weg dahin war manchmal etwas schwierig» «Das ist mir relativ egal, ich bin Bauarbeiter (...) Wetter ist für mich kein Thema» «Ich bin synchron mit meinem Mann in den Schlamm gefallen, er hat mich touchiert und dann lag ich auch mit drin, aber es waren ruck zuck fünf, sechs, sieben Leute da. Er wurde zu fünft rausgeholt, bei mir hats einer versucht, hat ganz gut geklappt. Jacke ist ziemlich am Arsch, nagelneu, aber gut. Ne, aber hat mir auch nichts ausgemacht. Anstrengend im Matsch zu laufen ist es, ganz brutal. Aber war schön nette Leute, alles wie immer, nächstes Jahr sind wir wieder dabei.» 61 000 Besucherinnen und Besucher feierten dort, das waren nach Veranstalterangaben deutlich weniger Metalfans als die ursprünglich erwarteten 85 000. Für das 33. Metal-Festival im kommenden Jahr kündigten die Veranstalter bereits die ersten 33 Bands an – darunter auch die Scorpions.

