In den kommenden Tagen wird es warm und sonnig – aber nicht für lange. KEYSTONE

Warme Temperaturen und Sonne satt locken nach draussen. Aber Achtung: Bereits am Wochenende kommt der grosse Wetterumschwung mit Temperatursturz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den kommenden Tagen wird es in der Schweiz warm und schön.

Doch am Wochenende kommt eine Regen- und Kaltfront, dann wird es ungemütlich. Mehr anzeigen

Diese Woche kommt der Frühling in die Schweiz. Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen deutlich an. Auf der Alpennordseite steigt das Thermometer auf bis zu 17 Grad, im Wallis und im Tessin sind gar 18 Grad möglich.

Pünktlich zum offiziellen Frühlingsbeginn am Mittwoch wird dann einer der wärmsten Tage in diesem Jahr erwartet, berichtet «Meteonews». Zwar sind am Morgen noch einige Nebelfelder zu erwarten, diese lösen sich dann aber langsam auf. Danach gibts einen Mix aus Sonne und Wolken – und Temperaturen von bis zu 20 Grad im Norden. Am Donnerstag ziehen dann wieder Regenwolken auf, es bleibt allerdings mild mit rund 17 Grad.

Am Freitag lockt dann der schönste Tag der Woche. Laut Meteonews wird es zumeist sonnig – allerdings nicht ganz so warm wie noch am Mittwoch. Immerhin: Die Temperaturen dürften auch kurz vor dem Wochenende die 15-Grad-Marke locker knacken, gemäss aktueller Prognose sind rund 19 Grad zu erwarten.

Unbeständiger Start in die nächste Woche?

Pünktlich aufs Wochenende wird das Wetter dann allerdings deutlich schlechter. Am Samstag und Sonntag breiten sich Regengüsse aus. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter, die Temperaturen sinken im Flachland auf 10 Grad. Am Sonntag sind gar nur noch Temperaturen im einstelligen Bereich zu erwarten.

Wie genau die kommende Woche verläuft, lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen. Gemäss den aktuellen Modellen ist jedoch ein unbeständiger Wochenstart zu erwarten. Eine längere Schönwetterperiode ist derzeit also nicht in Sicht.