Der junge Mann erpresste eine Bäckerei – und wurde festgenommen. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein Jugendlicher in Hannover erpresste eine Bäckerei mit einem Video. Daraufhin wurde er festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Hannover filmte ein junger Mann eine Maus in einer Bäckerei.

Daraufhin forderte er Geld, sonst werde er das Video verbreiten.

Der Jugendliche wurde in der Folge verhaftet.

Ein Erpressungsversuch mit einem Video einer durch eine Bäckerei laufenden Maus hat einen 19-Jährigen in Hannover mit dem Gesetz in Konflikt gebracht.

Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Donnerstag mitteilte, filmte der Jugendliche das Tier und forderte anschliessend «eine Geldsumme im niedrigen dreistelligen Bereich» vom Inhaber des Geschäfts. Dieser weigerte sich jedoch.

Nach Angaben der Polizei filmte der junge Mann die Maus am Freitagabend und erschien dann am Montag erneut in der Bäckerei. Er stellte seine Forderung und drohte im Fall einer Weigerung damit, das Video an das Gesundheitsamt zu schicken. Auch eine Veröffentlichung auf Social Media drohte der Jugendliche an.

Der Bäckereiinhaber selbst war demnach zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Er teilte dem Erpresser aber telefonisch mit, dass er nicht zahle.

Eine in der Backstube anwesende Mitarbeiterin des Geschäftsmanns rief die Polizei. Einsatzkräfte erschienen vor Ort und teilten dem 19-Jährigen mit, dass gegen ihn der Verdacht einer versuchten Erpressung bestehe.

Dieser unternahm daraufhin einen kurzen Fluchtversuch, wurde aber festgenommen.