Die Teilnahme Chinas an den Friedensgesprächen in Saudiarabien könnte ein Zeichen für einen Wechsel in der Haltung Pekings sein, sagen Experten gegenüber Journalisten von Reuters. Shen Dingli, ein in Shanghai ansässiger Wissenschaftler für internationale Beziehungen, sagt der Nachrichtenagentur, China müsse sich an internationalen Friedensbemühungen beteiligen, da Russland «zwangsläufig besiegt werden wird».

An den internationalen Gesprächen, die vom 5. bis 6. August in Dschidda in Saudi-Arabien stattfanden, nahmen 40 Länder teil, um den Weg der Ukraine zum Frieden zu diskutieren. Obwohl China sich weigerte, an einem ähnlichen Gipfel in Kopenhagen im Juni teilzunehmen, vertrat der Sonderbeauftragte für eurasische Angelegenheiten Li Hui Peking bei den Gesprächen in Dschidda.