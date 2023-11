Ukraine – Russland intensiviert Angriffe auf Kiew

STORY: Russland hat nach Angaben der Ukraine am Sonntag die zweite Nacht in Folge Kiew mit Drohnen angegriffen und den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt damit nach einer mehrwöchigen Pause wieder intensiviert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich bereits am Samstag in seiner abendlichen Videoansprache zu der jüngsten Welle von Luftangriffen: «In der vergangenen Nacht wurden fast 30 Schahed-Drohnen in unserem Himmel zerstört. Ich danke allen Soldaten, den mobilen Einheiten, unserer Luftwaffe und der Flugabwehr. Eure Treffsicherheit rettet Menschenleben in der Ukraine. Je näher wir dem Winter kommen, desto mehr werden die Russen versuchen, ihre Angriffe zu verstärken.» Opfer oder Schäden an der kritischen Infrastruktur habe es ersten Berichten zufolge nicht gegeben. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Sonntag mit, Schahed-Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion über den Regionen Kiew, Poltawa und Tscherkassy zerstört zu haben. Im vergangenen Winter hatte Russland mit Hunderten Raketen und Drohnen die Infrastruktur der Ukraine ins Visier genommen. Millionen Menschen mussten daraufhin in der winterlichen Kälte ohne Strom, Heizung und Wasser auskommen.

19.11.2023