Kim Jong-un schickt Hunderte Ekel-Ballons nach Südkorea

«Müll-Ballons» aus dem Norden sorgen für Unmut in Südkorea

STORY: Das südkoreanische Militär hat Anwohner an der Grenze zu Nordkorea am Mittwoch vor Ballons aus Nordkorea gewarnt. Zuvor waren offenbar mehrere Ballons entdeckt worden, an denen mit Müll und Exkrementen gefüllte Beutel hingen. Auf von der südkoreanischen Armee veröffentlichten Fotos waren die Fluggeräte und verstreuter Müll zu sehen, darunter eine Flasche mit dem Namen einer nordkoreanischen Seifenfabrik. Bis Mittwoch wurden nach offiziellen Angaben mehr als 90 Ballons entdeckt. Einige waren noch in der Luft, andere waren bereits an verschiedenen Stellen niedergegangen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Nordkoreas hatte am Wochenende ein entsprechende Aktion angekündigt. Man werde – Zitat «Berge von Altpapier und Dreck»- in den Süden schicken, wenn dieser «schmutzige Dinge» in den Norden fliegen lasse. Aktivisten in Südkorea schicken seit Jahren immer wieder Ballons mit Propagandamaterial und Flugblättern Richtung Norden. Die Aktionen sind umstritten und wurden schon mehrfach von den Behörden verboten.

29.05.2024