Kim Yo Jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Archivbild: Jorge Silva/Pool Reuters via AP/dpa

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen. Auf törichte Weise versuche Yoon, sich als mutig darzustellen, und habe mit seiner «fanatischen, auf militärische Konfrontation ausgelegten Position» Nordkorea die Gelegenheit gegeben, seine militärischen Programme und atomaren Fähigkeiten auszubauen, sagte Kim Yo Jong am Dienstag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol eine fehlgeleitete Politik vorgeworfen.

Auf törichte Weise versuche Yoon, sich als mutig darzustellen, so Kim Yo Jong.

Beobachter werteten das als Versuch, innenpolitische Spannungen in Südkorea zu schüren. Mehr anzeigen

Mit ihren Äusserungen reagierte Kim auf die Neujahrsansprache Yoons, in der dieser die Stärkung des südkoreanischen Militärs und eine noch engere Bindung an die USA in Aussicht gestellt hatte.

Kim Yo Jong sagte, Yoons Fähigkeit zu denken und Entscheidungen zu treffen, sei fragwürdig. Den vorherigen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In bezeichnete sie hingegen als «schlau» und «gerissen». Beobachter werteten das als Versuch, innenpolitische Spannungen in Südkorea zu schüren. Noch 2021 hatte die Kim-Schwester Moon als einen «von Amerika grossgezogenen Papagei» bezeichnet.

dpa