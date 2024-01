Klitschko meldet Drohnenangriffe nahe Kiew +++ Ukrainischer Flüchtlingsbär findet neue Heimat

9.11 Uhr

Ein ungewöhnlicher Flüchtling aus der Ukraine hat in Schottland ein neues Zuhause gefunden: ein Asiatischer Schwarzbär, auch bekannt als Kragenbär. Im Five Sisters Zoo in West Calder nahe Edinburgh machte sich der zwölf Jahre alte Jampil nach seiner Ankunft am Freitag gleich über eine Mahlzeit aus Gurken und Wassermelonen her. Benannt wurde der Kragenbär nach einem Dorf in der Region Donezk.

Jampil, ein Asiatischer Schwarzbär aus der Ukraine, hat in Schottland ein neues Zuhause gefunden. Keystone

Entdeckt worden sei Jampil von ukrainischen Soldaten, die im Herbst 2022 bei der Gegenoffensive in der Ostukraine die verwüstete Stadt Lyman zurückerobert hätten, sagte Jegor Jakowlew von der Gruppe Save Wild. Der Bär befand sich demnach damals in einem Gehege, das seit langem von seinen Besitzern sich selbst überlassen worden war. Fast sämtliche Tiere seien verhungert, verdurstet oder von Kugeln oder Schrapnell getroffen worden. Andere seien von russischen Soldaten gegessen worden. Auch Jampil sei dem Tod nur knapp entronnen, sagte Jakowlew. Er habe durch ein in der Nähe niedergegangenes Geschoss eine Gehirnerschütterung erlitten.

«Der Bär überlebte wie durch ein Wunder», erklärte Jakowlew. «Unsere Kämpfer wussten nicht, (...)was sie mit ihm anstellen sollten, also fingen sie an, nach Rettung zu suchen.»