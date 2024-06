Ist Papas Rede wirklich so schlimm? Der sechsjährige Guy kaspert ausgelassen rum, während der US-Politiker John Rose eine Rede im Repräsentantenhaus hält. Screenshot Youtube / @C-SPAN

Während der US-Abgeordnete John Rose im Repräsentantenhaus eine Rede hält, vergnügt sich sein Sohn eine Reihe hinter ihm. Mit Faxen und Grimassen stiehlt der Sechsjährige seinem Papa einfach die Show.

tafi/AP Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein US-Abgeordneter brachte seinen Sohn mit in den Kongress.

Doch der Filius stahl seinem Papa während dessen Rede die Show.

Die Grimassen und Faxen des Sechsjährigen konnten live im Fernsehen mitverfolgt werden. Mehr anzeigen

Der US-Abgeordnete John Rose hat womöglich den bislang denkwürdigsten Auftritt seiner politischen Laufbahn im Repräsentantenhaus hingelegt. Zu verdanken hat er das aber nicht dem Inhalt seiner Aussagen, sondern seinem kleinen Sohn Guy Rose.

Der Bub sass am Montag während der Rede des Republikaners hinter ihm. Seinem Papa zuhören wollte er aber offensichtlich nicht wirklich: Der Sechsjährige machte vielmehr was Kinder in seinem Alter halt so tun, wenn ihnen langweilig ist: Faxen. Damit zog Guy zumindest die Aufmerksamkeit von Zuschauern auf sich, die das Geschehen im US-Repräsentantenhaus auf C-SPAN verfolgten.

Zunächst blickte Guy direkt in die Kameras und lächelte breit. Dann schien er sich zu langweilen. Doch dabei blieb es nicht lange: Er streckte seine Zunge heraus, verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Dann setzte er noch seine Hände ein.

Mit seinen Aktionen wurde das Kind schnell zu einem Star in den sozialen Medien. Doug Andres, Sprecher des Minderheitsführers der Republikaner im US-Senat, teilte auf der Plattform X ein Foto von Guy Rose, der vor dem eigenen Gesicht mit den Händen ein Dreieck bildet. Dazu schrieb Andres: «Illuminati?».

Für Guy Rose endete vergangene Woche die Kindergarten-Zeit. In dieser Woche hält er sich bei seinem Vater auf, während sein dreijähriger Bruder Sam und Mama Chelsea zu Hause im US-Staat Tennessee sind.

Während seiner Rede bekam der Abgeordnete Rose nichts von den Aktionen seines Sohnes hinter ihm mit. Er äusserte Kritik an der Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump in dessen Schweigegeldprozess. Später twitterte er zum Verhalten seines Sohnes: «Das bekomme ich dafür, dass ich meinem Sohn Guy gesagt habe, er solle für seinen kleinen Bruder in die Kamera lächeln.»