In Deutschland ist ein Mädchen auf dem Weg zur Schule verschwunden. Nun läuft eine grosse Suchaktion.

Gegen 6.50 Uhr am gestrigen Montag machte sich Valeriia (9) auf den Weg in die Schule. Normalerweise nimmt sie dafür den Bus. Ob sie das auch am Montag getan hat, ist unklar. Das ukrainische Mädchen verliess zwar ihr Haus in Döbeln im deutschen Bundesland Sachsen. In der Schule kam sie jedoch nie an.

Die Mutter schlug daraufhin am Nachmittag Alarm, als das Kind nicht nach Hause zurückkehrte. «Ermittlungen ergaben aber, dass das Kind nicht am Unterricht teilgenommen hatte», sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der «Bild». Das Mädchen sei nicht als Ausreisserin bekannt, sei zuvor noch nie weggelaufen.

Suchhunde und Helikopter im Einsatz

Die Polizei sucht mittlerweile öffentlich nach dem Mädchen. Die Suchmassnahmen laufen derzeit Tag und Nacht, auch Fährten-Suchhunde und ein Polizeihelikopter werden eingesetzt.

Valeriia ist etwa 1,40 Meter gross und hat dunkelblonde, mittellange Haare. Sie spreche gebrochen Deutsch und trug beim Verlassen des Hauses ein lila T-Shirt, schwarze Jeans, eine hell-türkisfarbene Jacke und dunkelblaue Schuhe. Zudem hatte sie einen rosaroten Schulthek bei sich.