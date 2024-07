Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

In einem Altersheim in Daruvar (Kroatien) hat ein Mann laut Medienberichten fünf Menschen erschossen. Er wurde verhaftet.

In einem Altersheim in Daruvar (Kroatien) hat ein Mann laut Medienberichten fünf Menschen erschossen. Der Mann sei am frühen Montagmorgen in das Altenheim eingedrungen und habe dann das Feuer eröffnet.

Mehrere Menschen seien schwer verletzt worden, berichtet das kroatische Nachrichtenportal «Dnevnik».

Laut einem Augenzeugen sei der Mann nach der Tat in ein Café um die Ecke gegangen und habe etwas zu trinken bestellt. «Er hat die Waffe einfach auf den Tisch gelegt und ein Getränk bestellt», so der Zeuge gegenüber «Dnevnik».

Der Besitzer eines Ladens sagt, zwei Mitarbeiter des Altersheims seien nach der Tat zu ihm gerannt. «Einer hatte eine Augenverletzung, der andere eine Schusswunde in der Brust.»

Der Täter wurde laut der Polizei verhaftet.

