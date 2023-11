Mann legt scharfe Handgranate auf Bahnhof in Frankfurt ab

Handgranate in Frankfurt: Polizei sucht mit Video nach Täter Frankfurt/Main, 01.11.23: FRANKFURT: FAHNDUNG NACH GRANATEN-FUND Nach dem Fund einer Handgranate in einem Bahnhof in Frankfurt fahndet die Polizei nun nach diesem Mann SPRENGSATZ IN GRANATE Die Polizei geht davon aus, dass die gefundene Granate funktionstüchtig war «STIFT WAR NOCH DRINNEN» Die Polizei betonte aber auch, dass die Granate gesichert gewesen sei FUND AM DIENSTAG Hinweise auf einen Anschlagsversuch liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor KAMERA AM BAHNHOF HAUPTWACHE Unterdessen läuft die Suche nach einem Verdächtigen, der von Überwachungskameras gefilmt worden war 01.11.2023

Schreck am Morgen mitten in Frankfurt: In einer belebten S- und U-Bahnstation in der Innenstadt wird eine Handgranate gefunden. Die Polizei betont, dass der Sprengkörper funktionstüchtig war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankfurt am Main hat ein Unbekannter eine Handgranate an einem stark frequentierten Bahnhof abgelegt.

Laut Polizei war die Granate scharf: Sie musste von Sprengstoffexperten unbrauchbar gemacht werden.

Die Behörden rätseln über Täter und Motiv. Mehr anzeigen

Auf einem belebten Bahnhof in Frankfurt am Main ist am Dienstag eine Handgranate gefunden worden. Die Granate war scharf. Nun rätseln die deutschen Behörden über Täter und Motiv.

Nach einem stundenlangen Grosseinsatz haben Spezialisten des Landeskriminalamts den in der U- und S-Bahnstation entdeckten Sprengkörper «unbrauchbar» gemacht. Die Granate wurde für Untersuchungen in ein Labor gebracht.

Granate war «explosionsfähig», aber gesichert

Bei der Granate soll es sich laut «Bild» um das jugoslawische Modell M52 handeln. Es sei seit den Balkan-Kriegen der 1990er-Jahre auf dem illegalen Waffenmarkt verbreitet und bei Kriminellen und Extremisten beliebt. Wäre die Granate explodiert, hätte sie Menschen im Umkreis von 20 Metern töten können.

Die Polizei betonte, dass sich in der Granate ein Sprengsatz befunden habe. Sie sei somit explosionsfähig gewesen. Allerdings wurde der Sicherungssplint nicht entfernt, sodass die Handgranate gesichert gewesen sei.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Durch Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras hat die Polizei mittlerweile einen Verdächtigen identifiziert. Nach Angaben der Beamten legte der Unbekannte den Sprengkörper am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr ab. Entdeckt wurde dieser etwa zwei Stunden später, bei der Polizei gingen mehrere Hinweise auf den verdächtigen Gegenstand ein.

Die Beamten veröffentlichten die Bilder und baten um Hinweise auf den Mann und seinen Aufenthaltsort. Die Hintergründe des Geschehens waren demnach zunächst noch völlig unklar. «Hinweise auf eine mit dem Nahostkonflikt zusammenhängende Motivlage liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor», teilte die Polizei mit.