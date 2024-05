Der Mann soll die Frau in einem Spital getötet haben. (Symbolbild) sda

In Deutschland soll ein Spitalpatient seine 88-jährige Mitpatientin getötet haben. Er wurde verhaftet.

zis/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland soll ein Spitalpatient seine 88-jährige Mitpatientin getötet haben.

Er wurde verhaftet. Mehr anzeigen

Eine 88-jährige Frau soll in einem Spital im niedersächsischen Bad Zwischenahn von einem Mitpatienten getötet worden sein. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei in Oldenburg (Deutschland) am Freitag mitteilte.

Eine Krankenpflegerin fand die 88-jährige Patientin am Donnerstag leblos in ihrem Zimmer. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb die Frau. Aussagen von Zeugen ergaben im Zuge der Ermittlungen demnach Hinweise auf einen 39-jährigen Mitpatienten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion der Verstorbenen an. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.