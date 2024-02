Mann versteckt sich in gerolltem Teppich vor Polizei

Der Mann versuchte sich, in einem gerollten Teppich zu verstecken. (Symbolbild) PantherMedia / Cornelia Danzer

Wegen gefährlicher Körperverletzung wird ein Mann zu über 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der 39-Jährige versucht, der Festnahme zu entgehen – und wickelt sich in einen Teppich ein. Erfolglos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Thüringen (D) versteckte sich ein Mann in einem Teppich eingewickelt auf dem Estrich.

So versuchte er, seiner Festnahme zu entgehen.

Die Polizisten durchschauten das Vorhaben allerdings und brachten den Mann ins Gefängnis. Mehr anzeigen

Eingewickelt in einen Teppich und versteckt auf einem Estrich hat ein Mann in Thüringen seiner Festnahme entgehen wollen. Gegen den 39-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor, weshalb am Mittwoch in Sömmerda mehrere Polizeiautos ausrückten, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstag berichtete.

Auf der Suche nach dem Straftäter durchkämmten die Beamten ein Wohnhaus und wurden schliesslich auf dem Estrich fündig. Eingewickelt in einen Teppich und versteckt hinter einem Tisch versuchte der 39-Jährige, sich vor dem Gefängnis zu bewahren.

«Die geschulten Augen der Kollegen vereitelten jedoch sein Vorhaben», hiess es in dem Polizeibericht. Mit seinen bereits gepackten Taschen machte sich der Mann für die nächsten fast 590 Tage auf den Weg hinter Gitter.