Mann zündet sich vor Gerichtsgebäude selbst an

New Yorker Polizei im Einsatz. Ein Mann hat sich vor dem New Yorker Gericht, in dem der Prozess gegen Donald Trump stattfindet, angezündet. (Symbolbild) Bild: IMAGO/NurPhoto

Dramatische Szenen vor dem Gerichtsgebäude in New York, in dem der Prozess gegen Donald Trump stattfindet. Ein Mann zündet sich selbst an und erleidet schwerste Verbrennungen.

Carsten Dörges Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Gerichtsgebäude, in dem der Prozess gegen Donald Trump stattfindet, hat sich ein Mann selbst angezündet.

Er erlitt schwerste Verbrennungen und befindet sich laut der Feuerwehr in «kritischem Zustand».

Rettungskräfte brachten die Person weg, nachdem das Feuer vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan gelöscht worden war.

Donald Trump hat den Berichten zufolge das Gerichtsgebäude kurz nach dem Zwischenfall verlassen. Mehr anzeigen

Wie ntv berichtet, hat sich ein Mann hat vor dem New Yorker Gerichtsgebäude, in dem der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump läuft, selbst angezündet. Mehrere US-Medien berichten über den Vorfall.

Someone reportedly self-immolated outside the Manhattan courthouse where the Trump trial is happening pic.twitter.com/63BwKkElci — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 19, 2024

Ein Mann habe in einem Park gegenüber dem Gericht Flugblätter in die Luft geworfen, sagte ein hochrangiger Beamter der Strafverfolgungsbehörden CNN. Dann habe er etwas aus einem Rucksack gezogen und sich selbst angezündet, wird der Beamte zitiert.

Mehrere Menschen seien zu ihm geeilt und hätten versucht, die Flammen zu ersticken. Rettungskräfte brachten den Mann in einen Krankenwagen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in kritischem Zustand, hiess es von der New Yorker Feuerwehr.

Warum der Mann sich selbst anzündete, war zunächst völlig unklar. Auch über seine Identität war zunächst nichts bekannt. Augenzeugen und Medienberichten zufolge warf der Mann vor der Tat Flugblätter in die Luft, auf denen verschiedene Verschwörungstheorien angerissen werden.

Der Vorfall ereignete sich im Collect Pond Park, direkt gegenüber dem Gerichtsgebäude, in dem derzeit der Strafprozess gegen Trump stattfindet. Das Gerichtsgebäude ist weitreichend abgesperrt, zahlreiche Polizisten sind dort im Dauereinsatz. Rundherum haben sich Dutzende Medienvertreter mit Kameras und Übertragungswagen versammelt. In dem Park dürfen sich Gegner und Befürworter Trumps zu Demonstrationen versammeln, bislang taten das an den Prozesstagen allerdings immer nur einige wenige. Das Gelände hat Barrikaden ringsherum, aber auch offene Zugänge.

Der Ablauf des Trump-Prozesses sei von dem Vorfall nicht beeinträchtigt, sagte ein Gerichtssprecher. Eine Sprecherin des Weissen Hauses sagte, es handele sich um «sehr traurige Nachrichten».