Das Einkaufszentrum Westfield in Bondi Junction in Sydney. Quelle: SDA/Archivbild

In einem australischen Einkaufszentrum griff ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer an. Sechs Menschen wurden getötet und weitere schwer verletzt.

aru Alex Rudolf

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der australischen Stadt Sydney kam es in einem Einkaufszentrum zu einem Messerangriff.

Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Mehr anzeigen

Gegen 8 Uhr kam es am Samstagmorgen Schweizer Zeit in einem Einkaufszentrum in Sydney zu einem Messerangriff. Australische Medien berichten, dass ein Angreifer sechs Menschen tötete und weitere teils schwer verletzte.

Im Westfields-Shoppingcenter seien auch Schüsse gefallen, wie Augenzeugen berichten. Die Polizei habe den Angreifer erschossen, wie kurze Zeit später bekannt wurde. Warum der Mann die verschiedenen Personen angegriffen hatte, ist derzeit noch unklar.

