Der Gewinner räumte über 1 Milliarde Dollar ab. IMAGO/UPI Photo

In der US-Stadt Oregon hat ein Mann 1,2 Milliarden Franken bei einer Lotterie gewonnen. Nun wird sein Gewinn verifiziert.

dpa

Im US-Staat Oregon hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin des Lottojackpots von 1,3 Milliarden Dollar, rund 1,2 Milliarden Franken, bei der Lotteriegesellschaft gemeldet.

Oregon Lottery teilte am Montag mit, das Gewinnerlos sei in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt Oregon verkauft worden. Nun werde geprüft, ob der Gewinner auch tatsächlich das Glückslos gezogen und Anspruch auf die Gewinnsumme habe, was einige Zeit dauern könne.

«Wir treffen alle Vorsichtsmassnahmen, um den Gewinner zu verifizieren, bevor wir das Preisgeld auszahlen», sagte der Direktor der Oregon Lottery, Mike Wells.

Wenn sich der Gewinner für eine einmalige Auszahlung entscheidet, erhält er 621 Millionen Dollar, rund 560 Millionen Franken. Auf den Milliardenbetrag kommt er oder sie nur, wenn der Gewinn in jährlichen Raten ausgezahlt wird. In beiden Fällen muss der Gewinn versteuert werden.

Der Gewinn war laut Oregon Lottery der achtgrösste, der jemals in den USA ausgezahlt wurde. Der grösste Lotto-Jackpot in der US-Geschichte wurde 2022 in Kalifornien mit 2,04 Milliarden Dollar geknackt.

dpa