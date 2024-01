Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

STORY: Am Mittwoch wurde bekannt: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat dazu diese Bilder veröffentlicht. Nach Angaben Kiews zeigen sie Soldaten, die aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehren, an einem nicht benannten Ort. Zu hören sind Sätze wie «Die Ukraine über alles» und «Ruhm der Ukraine.» Das russische Verteidigungsministerium berichtet von 248 seiner Soldaten, die nach Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) freigekommen seien. Moskau gab diese Bilder heraus, die rückkehrende russische Soldaten zeigen sollen, in der russischen Region Belgorod. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach seinerseits von mehr als 200 ukrainischen Gefangenen. Die beiden Länder haben im Laufe des inzwischen 22-monatigen Krieges wiederholt Gefangene ausgetauscht.

