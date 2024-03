14.02 Uhr

Laut Behörden hat es am ersten Tag der Wahl mehrere Attacken mit Farbe auf Wahlurnen mit Stimmzetteln gegeben. Frauen und Männer hätten in der Region Rostow und in der im Nordkaukasus gelegenen Republik Karatschai-Tscherkessien Tinte in Urnen gegossen, sagte der Vizechef der Wahlkommission in Moskau, Nikolai Bulajew, am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Ziel der Angreifer sei es gewesen, die Stimmzettel ungültig zu machen. Bulajew forderte eine stärkere Bewachung der Wahllokale.

In sozialen Netzwerken kursierte auch ein Video, das zeigt, wie eine Frau – angeblich in Moskau - zunächst völlig unbehelligt Farbe aus einer Flasche in eine Urne gießt. Die Echtheit des Videos konnte von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

PROTESTING ELECTIONS IN RUSSIA



⚡️A woman, near Moscow 🇷🇺, poured green ink into the ballot box to spoil the casted ballots.



The woman has been arrested and is in interrogation.



👉 If you cannot run - walk. If you cannot walk - crawl.



It is better to do something than nothing. pic.twitter.com/uswO32atMZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 15, 2024

Bulajew warf den Tätern vor, im Auftrag anderer zu handeln. «Es ist klar, dass ihnen Geld versprochen wurde, eine Belohnung», sagte er. Russland wirft westlichen Staaten immer wieder vor, Einfluss auf die Abstimmung nehmen zu wollen.

Ein anderes Video zeigte, wie eine ältere Frau eine Stimmkabine in Brand setzte. Die 70-Jährige wurde laut Medien in Moskau festgenommen, ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft. In St. Petersburg gab es dem Portal «Fontanka» zufolge einen Brandanschlag auf ein Wahllokal mit einem Molotow-Cocktail.