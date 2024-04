Machthaber Kim Jong-un will die militärische Macht Nordkoreas weiter ausbauen. Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Nordkorea soll am Montag eine Rakete in Richtung Meer abgefeuert haben. Einzelheiten zu dieser militärischen Übung sind noch keine bekannt.

sda dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nordkorea soll eine ballistische Rakete abgefeuert haben.

Die Rakete sei vor der östlichen Küste ins Meer gestürzt, heisst es vonseiten südkoreanischer Quellen. Mehr anzeigen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben eine ballistische Rakete abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, dass der Start am Montag stattgefunden habe und die Rakete vor der östlichen Küste ins Meer gestürzt sei, nannte aber keine Einzelheiten.



Nordkorea trieb in den vergangenen Monaten seine Waffentests voran, um seine militärischen Fähigkeiten weiter auszubauen.



Das Land teilte am Samstag mit, es habe einen Tag zuvor in einem westlichen Küstengebiet einen «supergrossen» Marschflugkörper-Sprengkopf und eine neue Flugabwehrrakete getestet.

Wichtige Jahrestage standen an

Beobachter hatten erwartet, dass Nordkorea in diesem Monat zu wichtigen Jahrestagen – dem 15. April, dem Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung, des verstorbenen Grossvaters von Machthaber Kim Jong-un, und dem 25. April, dem Gründungstag eines Vorgängers des nordkoreanischen Militärs – grössere Provokationen wie einen verbotenen Satellitenstart planen könnte.



Das südkoreanische Militär teilte am Montag mit, es habe Anzeichen dafür entdeckt, dass Nordkorea den Start seines zweiten Spionagesatelliten vorbereite. Es gebe jedoch keine Anzeichen dafür, dass ein Start unmittelbar bevorstehe.

sda