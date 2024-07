Ein Polizeiauto in Tacoma. Symbolbild: Imago

Die Polizei im US-Bundesstaat Washington hat einen ungewöhnlichen Anruf erhalten: Ein Mann verlangte seinen Finger zurück.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund zwei Wochen nach dem Fund eines Fingers im US-Bundesstaat Washington ist ein Rätsel aufgeklärt.

Das Körperteil gehört einem Mann, der mit Feuerwerk herumgespielt habe.

Per Anruf verlangte er seine verlorene Gliedmasse zurück. Mehr anzeigen

Vor knapp zwei Wochen fand die Polizei in Tacoma im US-Bundesstaat Washington einen Finger in einer Einfahrt. Nun hat sich der Besitzer bei den Beamten gemeldet und sein verlorenes Körperteil zurückverlangt. Das berichtet der lokale Fernsehsender «Kiro 7» sowie das Nachrichtenportal «My Northwest».

Demnach hatte die Polizei den Finger in einem Gewerbegebiet gefunden. Weil sich an diesem kein Blut befand, scheiterte ein Identifizierungsversuch mit einem Fingerabdruckscanner. Auch in den umliegenden Spitälern wurde keine Person mit einer passenden Verletzung behandelt.

Der mysteriöse Fall blieb ungeklärt – bis sich am Donnerstag ein Mann bei der Gerichtsmedizin meldete und Anspruch auf den Finger erhob. Den Verlust des Fingers begründete er damit, dass er «mit Feuerwerkskörpern herumgespielt» habe.

Finger ist zurück beim Besitzer

In einer FBI-Datenbank seien Fingerabdrücke von ihm hinterlegt, damit würden die Beamten den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen überprüfen können.

Offenbar stammte der Finger tatsächlich von ihm. Die Polizei teilte zumindest mit, sie habe dem Mann sein Körperteil übergeben. Was dieser nun damit vorhat, geht aus den Berichten nicht hervor.