Martin Sellner ist am Samstagvormittag in Kreuzlingen TG von der Polizei abgeführt worden. (Archivbild) Keystone

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist am Samstag in die Schweiz gekommen. Der Mann, gegen den ein Einreiseverbot verhängt wurde, ist verhaftet worden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist am Samstag in die Schweiz gekommen.

Der Mann, gegen den ein Einreiseverbot verhängt wurde, ist verhaftet worden. Mehr anzeigen

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist am Samstag trotz Einreiseverbot in die Schweiz gekommen. Die Kantonspolizei Thurgau hat ihn in Kreuzlingen TG verhaftet.

Sellner überschritt bei Konstanz (D) die Grenze die Schweiz und wurde unmittelbar danach von der Kantonspolizei Thurgau abgeführt, wie auf einem von Sellner am Samstagvormittag live gestreamten Video zu sehen war.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, eine 35-jährige Person angehalten und für weitere Abklärung mitgenommen zu haben.

Inszeniert oder echt?

Auf dem Video, welches Sellner im Internet veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich mehrere Beamte dem Mann nähern. «Sie befinden sich in der Schweiz», hört man einen Beamten sagen. Daraufhin fragt Sellner überraschtt: «Ist das schon die Schweiz?»,

Ob es sich tatsächlich um ein Versehen handelt oder der Vorfall inszeniert ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Sellner wollte am Samstagabend im Kanton Zürich einen Vortrag halten. Das Bundesamt für Polizei (fedpol) erteilte ihm deshalb am 11. Oktober ein Einreiseverbot bis zum 27. Oktober.

Der österreichische Rechtsextremist erregte dieses Jahr mit seinem Buch «Remigration – ein Vorschlag» grosse Aufmerksamkeit. Er fordert darin die Abschiebung zahlreicher Menschen mit ausländischen Wurzeln aus europäischen Ländern.

leph, sda