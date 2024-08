Unterführungen wurden in Wien überflutet. Bild: dpa

Österreichs Hauptstadt hatte bislang einen heissen und trockenen August erlebt. Doch am Samstag gingen extreme Regenmengen nieder. Es kam zu teils dramatischen Rettungseinsätzen.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag gingen in Wien extreme Regenmengen nieder.

Strassen und Bahnstrecken wurden überflutet.

Eine Frau wurde von den Wassermassen erfasst und unter einen Bus gedrückt. Mehr anzeigen

In Wien hat ein Rekord-Sommerregen Strassen und Bahnstrecken überflutet. Eine Frau wurde von den Wassermassen erfasst und unter einen Bus gedrückt, wie die Einsatzkräfte berichteten.

Am Rande von Wien gingen mehr als 110 Liter Regen pro Quadratmeter nieder – der höchste Wert für einen Sommermonat in der 152-jährigen Messgeschichte, wie der Sender ORF berichtete. Neben Starkregen fiel auch Hagel in der österreichischen Hauptstadt.

Frau in lebensbedrohlichem Zustand

Eine Fussgängerin stürzte im Bereich einer Bushaltestelle auf einer abfallenden Strasse. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr wurde sie vom Wasser davongetragen und unter einen stehenden Bus gedrückt. Feuerwehrleute hoben das Fahrzeug an und befreiten die Frau, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Sie wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr rückte zu Hunderten Einsätzen wegen überfluteten Strassen und Wassereinbrüchen in Gebäuden aus. Wegen der massiven Regenfälle war auch der Bahnverkehr auf einer städtischen Linie unterbrochen. Das Unwetter betraf nicht das gesamte Stadtgebiet.

dpa/tcar