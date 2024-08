Ein Rentner wollte in Ponte Chiasso mit 10 Millionen in Checks in die Schweiz einreisen. (Archivbild) KEYSTONE

Die italienische Finanzwache hat an der Grenze zur Schweiz einen Personenwagen kontrolliert, in dem sich 10 Millionen Dollar in Checks befanden. Die Behörden haben einen italienischen Rentner angezeigt.

alu Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein italienischer Rentner wurde an der Grenze zur Schweiz von der italienischen Finanzwache kontrolliert.

Sie Zöllner fanden im Personenwagen Reisechecks im Wert von 10 Millionen Dollar.

Die Checks wurden mit Verdacht auf Hehlerei beschlagnahmt und der Rentner angezeigt. Mehr anzeigen

Auf die Routinefrage der Guardia di Finanza, der italienischen Finanzwache, ob eine Geldsumme oder Wertpapiere im Wert von 10'000 Euro oder mehr zu deklarieren seien, antwortete ein Rentner aus Italien am Zoll in Ponte Chiasso negativ.

Wie verschiedene Tessiner Medien berichten, hätten sich die Zöllner daraufhin dennoch entschieden, die Person und den Personenwagen vertiefter zu kontrollieren.

Unter dem Sitz, in einem Koffer und in einem Briefumschlag hätten sie 20 Blöcke à 50 Reisechecks mit einem Nominalwert von 10'000 Dollar gefunden – der Rentner habe mit insgesamt 10 Millionen Dollar in Checks in die Schweiz einreisen wollen.

Die Guardia di Finanza habe die Checks mit Verdacht auf Hehlerei beschlagnahmt. Der Rentner wurde angezeigt und bis zum Ende der Ermittlungen freigelassen. Es gilt die Unschuldsvermutung.