Russland nimmt mit Fake News Kamala Harris ins Visier

Mit inszenierten Videos versuchen Kreml-nahe russische Trolle US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu diskreditieren. Archivbild: Keystone/AP Photo/Matt Rourke

Ein Video in den sozialen Medien bezichtigt Kamala Harris der Fahrerflucht. Sie soll bei einem Unfall im Jahr 2011 ein Mädchen angefahren haben, das seitdem im Rollstuhl sitzt. Der Clip ist jedoch komplett inszeniert.

AFP/tpfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russische Trolle verbreiten Fake News über Kamala Harris.

Microsoft will die Urheber der Desinformationskampagne aufgedeckt haben.

Eine mit dem Kreml verbundene Gruppe namens Storm-1516 habe zwei gefälschte Videos produziert. Mehr anzeigen

Russische Akteure verstärken nach Recherchen des Softwarekonzerns Microsoft ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine mit dem Kreml verbundene Gruppe namens Storm-1516 habe seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Wahlkampagne von Harris und ihrem Vizekandidaten Tim Walz zu diskreditieren, erklärte der US-Konzern am Dienstag. Die Vereinigung ist als sogenannte Trollfabrik für Manipulationen und Cyberangriffe im Internet verantwortlich.

Ein Video zeige eine Gruppe angeblicher Harris-Anhänger, die einen vermeintlichen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. In dem anderen Video ist demnach ein Schauspieler zu sehen, der die erfundene Behauptung verbreitet, Harris habe bei einem Unfall ein Mädchen verletzt, das seitdem gelähmt sei, und Fahrerflucht begangen. Beide Videos erreichten nach Angaben von Microsoft Millionen von Aufrufen.

Laut Microsoft wurde das Fahrerflucht-Video erstmals am 3. September auf X hochgeladen. Es zeigt eine Frau im Rollstuhl, die einem mutmasslichen Fernsehsender von einem Unfall im Jahr 2011 berichtet. Als 13-jähriges Mädchen sei sie in San Francisco Opfer eines Autounfalls gewesen, berichtet das angebliche Opfer. Hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs will sie Kamala Harris ausgemacht haben. Harris soll sie angeschaut haben, «dann drehte sie ihr Gesicht weg und fuhr rasch weiter», berichtet sie. Seitdem sei sie gelähmt, so die Frau im Rollstuhl. Insgesamt wurde allein dieses Video laut «ntv» schätzungsweise mehr als 2,7 Millionen Mal angeklickt.

Einmischung in US-Wahlkampf

Eine zweite russische Gruppe namens Storm-1679 konzentriere sich nach ihrer Fake-News-Kampagne im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Paris nun auch auf die Verbreitung von Videos, die Harris diskreditieren sollen, hiess es in dem Microsoft-Bericht weiter.

Die USA hatten Russland Anfang September gross angelegte Versuche zur Manipulation der Präsidentschaftswahl am 5. November vorgeworfen und Sanktionen gegen mehrere Verantwortliche des russischen Staatssenders RT verhängt.