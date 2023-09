Olaf Scholz joggt gerne. Das geht nicht immer ohne Blessuren ab. dpa

Eigentlich hatte Olaf Scholz einen Wahlkampftermin in Hessen. Ein Sportunfall aber macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich beim Joggen verletzt und Prellungen im Gesicht zugezogen.

Ein Wahlkampftermin in Hessen musste laut einer Sprecherin abgesagt werden, Termine in der kommenden Woche seien aber nicht beeinträchtigt. Mehr anzeigen

Nach einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung auf Anfrage mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert.

Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt. Zuvor hatten die «Frankfurter Rundschau» und die «Bild»-Zeitung berichtet.

dpa