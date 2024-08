Burkina Faso wird von regelmässigen Unruhen erschüttert. (Archivbild) sda

Ein Schweizer Bürger ist in Burkina Faso verhaftet worden. Der Verhatete soll für ein Hilfsprojekt arbeiten.

SDA

Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten hat Kenntnis vom Fall.

Die Schweizerische Botschaft in Abidjan, in deren Konsularbezirk Burkina Faso liegt, stehe für weitere Abklärungen in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, teilte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Das EDA bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach soll die verhaftete Person für ein US-Hilfsprojekt arbeiten.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat 2022 innerhalb weniger Monate zwei Militärputsche erlebt. Seit 2015 ist Burkina Faso auch Schauplatz von dschihadistischer Gewalt, die bereits die Nachbarländer Mali und den Niger getroffen hat. Mehr als 20'000 Zivilisten und Sicherheitskräfte wurden in den vergangenen acht Jahren getötet, zwei Millionen Menschen wurden vertrieben.

trm, sda