Schweizer Familie verunfallt in Italien – 44-jährige Mutter stirbt

Ein Einsatzteam räumt die Unfallstelle. Youtube/Antenna Sud

Am Mittwoch ist ein Van mit Schweizer Touristen an Bord in Italien verunfallt. Eine 44-jährige Frau ist gestorben. Sechs weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien sind am Mittwoch Schweizer Touristen verunfallt.

Dabei kam eine 44-jährige Frau ums Leben, sechs weitere Personen wurden verletzt.

Bei den Opfern handelt es sich gemäss italienischen Medien um Familienangehörige. Mehr anzeigen

Auf der italienischen Autobahn A14 bei Bitritto, am Stadtrand von Bari, ist am Mittwoch ein weisser Van auf der Überholspur umgekippt. Gemäss «Corriere del Mezzogiorno» befanden sich im Unfallauto sieben Touristen aus der Schweiz, vermutlich mehrheitlich Familienmitglieder. Eine 44-jährige Mutter kam beim Unfall ums Leben.

Die drei Kinder des Todesopfers – eine 15-jährige Jugendliche, ein 13-jähriger Bub sowie ein siebenjähriges Mädchen – wurden nur leicht verletzt. Ihr Zustand und der des 59-jährigen Vaters sei nicht ernst. Sie werden in der Poliklinik von Bari behandelt.

Schwer verletzt wurden hingegen ein 30-jähriger Mann und eine 17-jährige Teenagerin. Sie befinden sich in kritischem Zustand. Der Mann wurde notfallmässig ins Miulli-Spital in Acquaviva delle Fonti gebracht. Die 17-Jährige wird im Spital Di Venere in Bari behandelt.

Wie es genau zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.