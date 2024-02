Schwiegereltern veranlassen Farbanschlag auf Braut

Weiss wird plötzlich rot: Dieses Bild von der Hochzeit teilte ein Augenzeuge nach einem Farbanschlag in Mexiko. Screenshot X

Dass sich eine Braut oder ein Bräutigam nicht immer mit den Schwiegereltern versteht, ist nichts Neues. Was jetzt aber in Mexiko passierte, kennt man sonst wohl nur aus dem Kino.

Für Alexandra* hätte es der perfekte Tag werden sollen. Mitte Februar wollte die Mexikanerin ihrem Traummann in einer kleinen Kirche in Ciudad Obregon das Jawort geben.

Doch die Eltern des jungen Mannes setzten alles daran, die Idylle zu zerstören. Wie ein Freund von Alexandra auf X schildert, sollen ihre Schwiegereltern Männer dafür bezahlt haben, Farbe auf die Braut zu werfen und so ihr weisses Kleid zu ruinieren. Und das war nur der Anfang der Stör-Aktionen.

Der Grund für die Hass-Aktion: Der Bräutigam stamme aus einer wohlhabenden Familie, die ihr Geld mit einem Bestattungsinstitut gemacht habe. Alexandra wiederum komme aus eher einfachen Verhältnissen, habe aber ein «Herz aus Gold», wie der Angehörige betont. Dennoch habe die Familie sie verdächtigt, den Sohn nur aus Geldgier zu heiraten.

Schwiegereltern boten der Braut Geld

Wie die «New York Post» berichtet, sollen Alexandras Schwiegereltern also schon vor der Hochzeit begonnen haben, die Beziehung zu sabotieren. So sollen sie schon nur ein Treffen der Familie und der Braut von Anfang an abgelehnt haben. Als diese Ablehnung keine Früchte getragen habe, sollen sie ihr eine Geldsumme geboten haben, wenn sie den Mann verlässt.

Doch das Brautpaar liess sich nicht beirren – und plante ihre Hochzeit. Dort kam es zum Eklat, wie Fotos auf X zeigen. Kurz vor der Zeremonie sollen zwei Männer im Auftrag der Familie rote Farbe auf die Braut geworfen haben. Ein dritter Mann habe das ganze gefilmt.

Doch «die Liebe siegt immer», wie es der Augenzeuge in seinen Posts ausdrückt. Denn Alexandra fuhr kurzerhand nach Hause und zog ein goldenes Kleid an – und trat doch vor den Altar.

Y así termina la historia, ella se puso un vestido dorado (el color de la victoria!) y todos los invitados gozaron y estuvieron al pendiente de todo! LOVE WINS Y SOPORTEN #ladgsuegra #pedroymariaterroristas . Adjunto fotos pic.twitter.com/F7fCqBT2bc — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

Nach der Farbattacke sollen sich die Schwiegereltern noch nicht geschlagen gegeben haben. So sollen sie etwa die Polizei angerufen und anonym behauptet haben, dass die Hochzeit Schauplatz eines grossen Drogendeals sei. Das Resultat: Kurz vor den Hochzeitsfotos wurden auch noch alle Gäste angehalten und gefilzt. Da die Beamten keine Drogen fanden, zogen sie wieder ab.

Doch auch hier war der Schwiegereltern-Albtraum noch nicht zu Ende. Denn nach der Hochzeit plante das Paar noch ausgiebige Flitterwochen. Um auch das zu verhindern, soll die Familie des Bräutigams etwa seinen Pass versteckt und gar versucht haben, das Reisebüro zu bestechen, um die Flüge zu stornieren. Auch hier hatten die Schwiegereltern keinen Erfolg: Nach den Stolpersteinen verreiste das Paar in ihr Glück.

So sah es nach dem Farbangriff vor der Kirche aus. X

Und sie können sich nun über die Unterstützung des Internets freuen. Denn die Geschichte der «Schwiegereltern aus der Hölle» ging bei X und Reddit viral. Mit Folgen für die Familie des Bräutigams: So wurden laut einem Kommentar auf Reddit etwa Eier auf das Haus der Schwiegereltern geworfen. Die bestreiten laut «New York Post» bis heute, etwas mit den vielen Unglücken an der Hochzeit zu tun gehabt zu haben. Allerdings bestreiten sie nicht, dass sie sich darüber gefreut haben.

*Voller Name der Redaktion bekannt